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Кабмин утвердил временный порядок растаможки "евроблях"

Новости » Общество    28.11.2018 - 12:07
Кабмин утвердил временный порядок растаможки "евроблях"
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Правительство утвердило порядок растаможки с некоторыми особенностями

Кабинет министров Украины утвердил временный порядок растаможки авто на иностранной регистрации ("евроблях"). Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Отметим, утвержден временный порядок таможенного оформления авто, которые находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита, в соответствии с которым растаможка будет осуществляться с некоторыми особенностями:

  • декларантом авто имеет право выступать физическое лицо - резидент. От его имени декларирование авто может осуществлять таможенный брокер;
  • для таможенного оформления транспортного средства органу доходов и сборов подается электронная таможенная декларация;
  • вместе с электронной таможенной декларацией органу доходов и сборов подаются счет или другой документ, определяющий стоимость авто, регистрационный документ на транспортное средство, выданный органом страны регистрации, и документ, подтверждающий право собственности на авто или право распоряжаться и декларировать такое транспортное средство;
  • для налогообложения транспортных средств применяется фактурная стоимость этих транспортных средств;
  • в случае отказа в таможенном оформлении авто по заявленной фактурной стоимости таможенный орган выносит решение о корректировке заявленной стоимости и выдает карточку отказа, в которой указывает причины и приводит исчерпывающие разъяснения;
  • доставка транспортного средства в зону таможенного контроля осуществляется декларантом после представления электронной таможенной декларации и получения от органа доходов и сборов уведомления с указанием даты и времени предъявления транспортного средства органу доходов и сборов;
  • если после предъявления транспортного средства органу дохода и сборов выполнение таможенных формальностей не требует пребывания транспортного средства в зоне таможенного контроля, орган доходов и сборов направляет декларанту сообщение, что такое транспортное средство может быть вывезено из зоны таможенного контроля.

 

Фото: постановление Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что первую "евробляху" по новому закону растаможили почти за 2 тыс. долларов.

 

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