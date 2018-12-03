На західному кордоні скоротилися черги, - Держприкордонслужба

Потік транспорту знизився на 15% після набуття чинності нових законів про "євробляхи"
Станом на 3 грудня в пунктах пропуску на західному кордоні України скоротилися черги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.
Повідомляється, що всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, на відміну від минулого тижня, коли власники "євроблях" обмежували під'їзні шляхи. Крім того, в останні дні фіксується відсутність черг перед пунктами пропуску і зниження транспортного потоку.
Також прикордонники відзначили, що після набуття чинності нових законів про "євробляхи" пасажиропотік знизився на 5%, потік транспорту - на 15%.
"В першу чергу це пов'язано зі зниженням кількості громадян, які раніше на автомобілі з іноземною реєстрацією кожні п'ять днів виїжджали за кордон", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив тимчасовий порядок розмитнення "євроблях".
Зазначимо, раніше стало відомо, що перше авто на іноземній реєстрації за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів.