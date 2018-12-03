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На західному кордоні скоротилися черги, - Держприкордонслужба

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 15:03
На західному кордоні скоротилися черги, - Держприкордонслужба
Фото: пункт пропуску на західному кордоні (dpsu.gov.ua)

Потік транспорту знизився на 15% після набуття чинності нових законів про "євробляхи"

Станом на 3 грудня в пунктах пропуску на західному кордоні України скоротилися черги. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу.

Повідомляється, що всі пункти пропуску на західному кордоні працюють у штатному режимі, на відміну від минулого тижня, коли власники "євроблях" обмежували під'їзні шляхи. Крім того, в останні дні фіксується відсутність черг перед пунктами пропуску і зниження транспортного потоку.

Також прикордонники відзначили, що після набуття чинності нових законів про "євробляхи" пасажиропотік знизився на 5%, потік транспорту - на 15%.

"В першу чергу це пов'язано зі зниженням кількості громадян, які раніше на автомобілі з іноземною реєстрацією кожні п'ять днів виїжджали за кордон", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого тижня Кабінет міністрів затвердив тимчасовий порядок розмитнення "євроблях".

Зазначимо, раніше стало відомо, що перше авто на іноземній реєстрації за новим законом розмитнили майже за 2 тис. доларів.

 

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