Западное оружие уже меняет ход войны: Данилов назвал три главных эффекта от вооружения

Три главных эффекта от использования современного западного оружия украинскими защитниками - это деморализация и демилитаризация российского войска, а также деокупация наших территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова в Twitter .

"Деморализация, демилитаризация и деокупация - три главных эффекта работы современного западного оружия по уничтожению командных пунктов, техники и складов боеприпасов рашистов за последнее время", - написал он.

Данилов также отметил, что количественное превосходство российской армии нивелируется украинской ракетно-артиллерийской точностью.

"Западное оружие для ВСУ уже меняет ход войны. И это мы еще не начинали", - добавил секретарь СНБО.