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На Западе встревожены сотрудничеством Турции с Россией и намекают на санкции, - FT

Фото: Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин (kremlin_ru)
Автор: Наталья Юрченко

На Западе обеспокоены усилением сотрудничества между Турцией и Россией. Анкаре могут грозить санкции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Издание отмечает, что ЕС "все пристальнее" следит за контактами двух президентов. Недавняя встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вызвала недовольство в Брюсселе. Там считают, что Турция может превратиться в платформу для торговли с Россией.

Один из европейских чиновников подтвердил в комментарии СМИ, что Анкару пытаются предупредить об "опасениях".

Другой собеседник издания предположил, что западные компании могут призвать либо прекратить сотрудничество с Турцией, либо сократить связи с ней. Другие источники издания указывают, что в Брюсселе пока не ведут официальных разговоров о последствиях для Анкары.

Что известно о сотрудничестве Турции и России?

Напомним, что 5 августа Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган провели личную встречу, которая длилась более четырех часов.

Позже стало известно, что турецкий лидер согласился платить за российский газ в рублях.

Кроме того, в Турции некоторые банки начнут работать с российскими картами "Мир".

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