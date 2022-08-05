Переговоры между Путиным и Эрдоганом завершились: что известно

Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Сочи закончились. Они длились чуть больше четырех часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля .

По словам прессекретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление.

Как сообщает сайт Кремля, в начале встречи Путин заявил, что президенты поговорят о совместные крупные проекты - такие как строительство атомной электростанции "Аккую" работа "Турецкого потока", который, по словам российского президента, поставляет российский газ "не только для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе".

Путин также поднял вопрос поставки украинского зерна из черноморских портов.

Также он добавил, что стороны обсудят "вопросы безопасности в регионе, прежде всего сирийский кризис".

Путин и Эрдоган не обсуждали вопросы возможного производства в Россию или закупку у Турции беспилотников Bayraktar, заявил "РИА Новости" Песков

Обсуждал ли Путин с Эрдоганом войну в Украине, пока информация отсутствует.