Эрдоган договорился с Путиным использовать рубли для торговли Турции с Россией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи была достигнута договоренность использовать рубли для торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Hürriyet .

"Мы договорились о рублях с господином Путиным", - сказал он, отметив, что расчеты будут выгодны обеим странам.

Как сообщает российское издание "Коммерсантъ", Эрдоган также сообщил, что в Сочи была подписана "дорожная карта" по экономическому сотрудничеству, в которой есть намерение увеличить товарооборот между странами до 100 млрд долларов.

"В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", - цитирует издание Эрдогана.

Кроме того, добавил президент Турции, есть "серьезные подвижки" в том, чтобы российскую карту "Мир" начали принимать банки Турции.