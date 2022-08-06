ua ru
Сб, 06 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Эрдоган договорился с Путиным использовать рубли для торговли Турции с Россией

Новина українською →
Украина, Суббота 06 августа 2022 13:41
Эрдоган договорился с Путиным использовать рубли для торговли Турции с Россией Фото: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи была достигнута договоренность использовать рубли для торговли.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Hürriyet.

"Мы договорились о рублях с господином Путиным", - сказал он, отметив, что расчеты будут выгодны обеим странам.

Как сообщает российское издание "Коммерсантъ", Эрдоган также сообщил, что в Сочи была подписана "дорожная карта" по экономическому сотрудничеству, в которой есть намерение увеличить товарооборот между странами до 100 млрд долларов.

"В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", - цитирует издание Эрдогана.

Кроме того, добавил президент Турции, есть "серьезные подвижки" в том, чтобы российскую карту "Мир" начали принимать банки Турции.

Как сообщало РБК-Украина, из-за санкций Запада для России стали недоступны расчеты за товары в долларах. В частности, индийские компании оплачивают российский уголь китайскими юанями.

Курс российского рубля перестал быть рыночным после вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Турецкая лира с начала года подешевела на 25% по отношению к доллару. Инфляция в Турции достигла 80%.

Читайте РБК-Украина в Google News
Турция Российская Федерация
NEWS
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
Десяток танков и 250 оккупантов: Генштаб назвал новые потери России
DAILY
Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Почему Западу выгодно давать Украине оружие и когда заработает ленд-лиз