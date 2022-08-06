Эрдоган договорился с Путиным использовать рубли для торговли Турции с Россией
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на переговорах с президентом России Владимиром Путиным в Сочи была достигнута договоренность использовать рубли для торговли.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Hürriyet.
"Мы договорились о рублях с господином Путиным", - сказал он, отметив, что расчеты будут выгодны обеим странам.
Как сообщает российское издание "Коммерсантъ", Эрдоган также сообщил, что в Сочи была подписана "дорожная карта" по экономическому сотрудничеству, в которой есть намерение увеличить товарооборот между странами до 100 млрд долларов.
"В этом направлении мы хотим развивать наше сотрудничество в таких сферах, как энергетика, торговля, туризм и сельское хозяйство", - цитирует издание Эрдогана.
Кроме того, добавил президент Турции, есть "серьезные подвижки" в том, чтобы российскую карту "Мир" начали принимать банки Турции.
Как сообщало РБК-Украина, из-за санкций Запада для России стали недоступны расчеты за товары в долларах. В частности, индийские компании оплачивают российский уголь китайскими юанями.
Курс российского рубля перестал быть рыночным после вторжения в Украину в феврале 2022 года.
Турецкая лира с начала года подешевела на 25% по отношению к доллару. Инфляция в Турции достигла 80%.