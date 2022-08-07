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На Заході стривожені співпрацею Туреччини з Росією і натякають на санкції, - FT

Фото: Реджеп Таїп Ердоган та Володимир Путін (kremlin_ru)
Автор: Наталія Юрченко

На Заході стурбовані посилення співпраці між Туреччиною та Росією. Анкарі можуть загрожувати санкції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Видання зазначає, що ЄС "дедалі пильніше" стежить за контактами двох президентів. Недавня зустріч Володимира Путіна та Реджепа Таїпа Ердогана викликала невдоволення у Брюсселі. Там вважають, що Туреччина може перетворюється на платформу для торгівлі з Росією.

Один із європейських чиновників підтвердив у коментарі ЗМІ, що Анкару намагаються попередити про "побоювання".

Інший співрозмовник видання припустив, що західні компанії можуть закликати або припинити співпрацю з Туреччиною, або скоротити зв'язки з нею. Інші джерела видання вказують, що у Брюсселі поки не ведуть офіційних розмов про наслідки для Анкари.

Що відомо про співпрацю Туреччини та Росії?

Нагадаємо, що 5 серпня Володимир Путін та Реджеп Таїп Ердоган провели особисту зустріч, яка тривала понад чотири години.

Пізніше стало відомо, що турецький лідер погодився платити за російський газ у рублях.

Крім того, у Туреччині деякі банки почнуть працювати з російськими картами "Мир".

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