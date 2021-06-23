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На западе Украины сильный ливень. Есть угроза паводков

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Закарпатская область, Среда 23 июня 2021 15:00
На западе Украины сильный ливень. Есть угроза паводков Фото: на западе Украины идут дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Закарпатской области идут сильные дожди. Спасатели предупредили о возможном образовании небольших селевых потоков.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На реках Закарпатской области ожидается повышение уровней воды на 0,5 - 1,0 метра над текущими уровнями.

Есть угроза формирования значительного местного и склонового стока с подтоплением пониженных мест населенных пунктов, возможно образование небольших селевых потоков.

Отметим, на сайте УкрГидрометцентра указано, что сегодня ливень в западных и южных областях.

Селевые потоки - это стремительный горный поток, состоящий из смеси воды и хрупких, ломких пород и возникает в результате интенсивных дождей или таяния снега.

Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз погоды на сегодня.

Отметим, антициклон принес в Украину сильную жару, но прогнозируют и дождь.

Кроме того, пыльная буря, пришедшая из России, накрыла Украину. Синоптики прогнозируют, что такие процессы могут удерживаться в ближайшие двое суток.

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