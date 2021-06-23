На заході України сильна злива. Є загроза паводків
У Закарпатській області йдуть сильні дощів. Рятувальники попередили про можливе утворення невеликих селевих потоків.
На річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,5 -1,0 метра над поточними рівнями.
Є загроза формування значного мiсцевого та схилового стоку з пiдтопленням понижених мiсць населених пунктів, можливе утворення невеликих селевих потоків.
Зазначимо, на сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні злива у західних та південних областях.
Селеві потоки - це стрімкий гірський потік, що складається із суміші води та крихких, ламких порід і виникає внаслідок інтенсивних дощів чи танення снігу.
Нагадаємо, УкрГідрометцентр дав прогноз погоди на сьогодні.
Зазначимо, антициклон приніс в Україну сильну спеку, але прогнозують і дощ.
Крім того, пилова буря, яка прийшла з Росії, накрила Україну. Синоптики прогнозують, що такі процеси можуть утримуватися найближчі дві доби.