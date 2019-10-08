На заході України сьогодні похолодає

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У західних областях очікується похолодання, вдень температура повітря досягне +8+10, а вночі -1-3

Погода в Україна 8 жовтня погіршиться, очікується похолодання у всіх областях, а вночі заморозки до -4. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Українського Гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

У західних областях очікується похолодання, вдень температура повітря досягне +8+10, а вночі -1-3. Зокрема, в Івано-Франківській області вночі очікуються заморозки до -4. У Житомирській та Вінницькій областях також вночі будуть заморозки.

Північ і центр України матиме мінливу хмарність, вдень очікується +8+11, а вночі будуть заморозки, які досягнуть 0-3.

Синоптики зазначають, що у східних областях буде дещо тепліше. Вдень температура повітря досягне +8+12, вночі очікується +3+6. Південь країни буде прохолодним, там температура повітря вдень досягне +9+12, вночі очікується -1+6.

Прогноз у Києві

У столиці, за даними синоптиків, вдень температура повітря досягне +9+11, вночі очікуються заморозки до -1.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталки Діденко, тепло в Україну повернеться 9 жовтня. Потепління розпочнеться вже в середу, поступово, не без дощів у середині тижня.