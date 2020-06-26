ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Наводнение в Черновцах полностью снесло мост

Новости » Происшествия     26.06.2020 - 10:52
Наводнение в Черновцах полностью снесло мост
Фото: разрушенный мост (facebook.com/SergiiOsachuk)

Мост был в аварийном состоянии

Наводнение, которое накрыло город Черновцы, полностью разрушило аварийный мост между Маршицями и Лункой. Уровень воды в реке Прут превысил 8 метров.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Он заявил, что теперь должно быть безотлагательное продолжение строительства нового моста.

Как известно, западную Украину накрыли сильные дожди, в результате чего образовался сильный паводок. Людям затопило дома и огороды. В городах затопило улицы. Из-за непогоды поднялся уровень воды в реке Прут в Черновцах.

Напомним, на заседании городской комиссии по вопросам чрезвычайных ситуаций в Черновцах подсчитали уже 8 млн гривен убытков от паводка.

Ранее сообщалось, что уровень воды в реке Прут в пределах города Черновцы перешел критическую отметку.

РБК-Украина ранее писало, что из-за непогоды 22-24 июня в западных областях Украины было разрушено 117 км автодорог, 64 мосты, а также подтоплены 285 населенных пунктов.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины наводнениеЧерновцымост
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь