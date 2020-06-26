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На заході України сталося два землетруси

Новини » Надзвичайні події     26.06.2020 - 11:22
На заході України сталося два землетруси
Фото: землетрус (flickr.com)

Епіцентри землетрусів знаходилися на глибині близько 5 кілометрів

У Закарпатській області за добу сталися два землетруси. Підземні поштовхи були зафіксовані в Тячівському та Іршавському районах.

Про це повідомив Головний центр спеціального контролю.

Як повідомляється, перший землетрус було магнітудою 1,1 бала, а другий, магнітудою 2,3 бала. Епіцентри землетрусів знаходилися на глибині близько 5 кілометрів.

Однак, інтенсивність підземних поштовхів була нижче межі чутливості людей, тому вони не несли жодної загрози.

Відзначимо, зараз в західних областях утворився сильний паводок. Людям затопило будинки та цілі вулиці. Рівень води в річках піднявся на кілька метрів.

Нагадаємо, повінь, яка накрила місто Чернівці, повністю зруйнувала аварійний міст між Маршицями і Лункою.

Раніше повідомлялося, що в Івано-Франківській області покращується ситуація з паводками.

Зазначимо, уряд планує виділити більше 1 мільярда гривень на ліквідацію наслідків повеней.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України землетрус
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