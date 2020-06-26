На западе Украины проблемы с питьевой водой: затоплены 5 тысяч колодцев

Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Питьевую воду жителям затопленных регионов возят вертолетами

Проблема с питьевой водой в затопленных регионах западной Украины является гигантской. Возможностей подвозить воду людям автомобилями из-за разрушенных дорог пока что нет.

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина".

По его словам, большая вода затопила около 5 тысяч колодцев питьевой воды.

"И сегодня я просматривал, как работают наши вертолеты там - ГСЧС и Нацгвардия. Они в основном везут в районы воду питьевую и продукты питания. У нас нет нормальной питьевой воды сейчас. Это гигантская проблема", - заявил Аваков.

По его словам, проблема питьевой воды все еще не решена полностью.

"Она решается так, что сегодня там было примерно пять рейсов вертолетных, когда грузится 3-5 тонн воды и везется в конкретное село. Сегодня работали по Галицкому району, по Верховинскому. Эта решена проблема, но не решена на постоянной основе. Воды никогда не бывает много, она не должна быть ограничена", - добавил министр.

По его словам, воду в подтопленных районах сложно доставить, поскольку в результате паводков повреждено около 205 км дорог.

"Особо большие проблемы в Верховинском и Галицком районе. По нашим данным пострадало более 120 мостов из того, что мы оперативно считаем. Снесены, т.к. их нужно заново восстанавливать", - добавил он.

Напомним, Ивано-Франковская область пострадала больше всех, "большая вода" там повредила 13 тысяч домов.

Как известно, паводки на западе Украины забрали жизнь троих человек, еще двое считаются безвести пропавшими.

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Автор: Анастасия Светлевская