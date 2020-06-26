На заході України проблеми з питною водою: затопило 5 тисяч колодязів

Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Питну воду мешканцям затоплених регіонів возять гелікоптерами

Проблема з питною водою в затоплених регіонах західної України є гігантською. Можливостей підвозити воду людям автомобілями через зруйновані дороги поки що немає.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна".

За його словами, велика вода затопила близько 5 тисяч колодязів питної води.

"І сьогодні я переглядав, як працюють наші вертольоти там - ДСНС і Нацгвардія. Вони в основному везуть в райони питну воду і продукти харчування. У нас немає нормальної питної води зараз. Це гігантська проблема", - заявив Аваков.

За його словами, проблема питної води все ще не вирішена повністю.

"Вона вирішується так, що сьогодні там було приблизно п'ять рейсів вертолітних, коли вантажиться 3-5 тонн води і везеться в конкретне село. Сьогодні працювали по Галицькому району, по Верховинському. Це вирішена проблема, але не вирішена на постійній основі. Води ніколи не буває багато, вона не повинна бути обмежена", - додав міністр.

За його словами, воду в підтоплені райони складно доставити, оскільки в результаті паводків пошкоджено близько 205 км доріг.

"Особливо великі проблеми у Верховинському і Галицькому районі. За нашими даними постраждало понад 120 мостів з того, що ми оперативно рахуємо. Знесені, оскільки їх потрібно заново відновлювати", - додав він.

Нагадаємо, Івано-Франківська область постраждала більше за всіх, "велика вода" там пошкодила 13 тисяч будинків.

Як відомо, паводки на заході України забрали життя трьох людей, ще двоє вважаються зниклими безвісти.

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Автор: Анастасия Светлевская