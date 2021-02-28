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На западе Украины ожидается повышение уровня воды в реках: возможны подтопления

Автор: Игорь Литвиненко

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Львовской, Волынской и Ровенской областей. В связи с этим возможны подтопления заводей.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, 1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти. Местами возможны затопления:

  • на реке Рата возле села Междуречье (Львовская обл.) возможно достижение отметок начального затопления хозяйственных сооружений;
  • возможен выход воды на пойму в районе поста города Дубровица реки Горынь Ровенской области;
  • возможно последующее затопление пойменных территорий в Ратневском, Любешевском, Старовижовском районах Волынской области и Заричнянском районе Ровенской области;
  • достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных построек) в приречных населенных пунктах Ратневского района Волынской области.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие дни в Украине ожидается потепление погоды. Оттепель поднимет уровень воды в реках, а также будет способствовать повышенной лавинной опасности в горах.

Также сообщалось, что сегодня погода в Украине будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха поднимется до +8 градусов.

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