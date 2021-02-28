На западе Украины ожидается повышение уровня воды в реках: возможны подтопления

Синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках Львовской, Волынской и Ровенской областей. В связи с этим возможны подтопления заводей.

Так, 1-3 марта ожидается постепенный подъем уровней воды на 0,1-0,5 м над уровнями в реках бассейнов Западного Буга (Львовская и Волынская области) и Припяти. Местами возможны затопления:

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие дни в Украине ожидается потепление погоды. Оттепель поднимет уровень воды в реках, а также будет способствовать повышенной лавинной опасности в горах.

Также сообщалось, что сегодня погода в Украине будет пасмурной, местами ожидается мокрый снег. Днем температура воздуха поднимется до +8 градусов.