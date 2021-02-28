На заході України очікується підвищення рівня води в річках: можливі підтоплення

Синоптики попередили про підвищення рівня води в річках Львівської, Волинської та Рівненської областей. У зв'язку з цим можливі підтоплення заплав.

Так, 1-3 березня очікується поступовий підйом рівнів води на 0,1-0,5 м над рівнями на річках басейнів Західного Бугу (Львівська та Волинська області) і Прип'яті. Місцями можливі затоплення:

Раніше РБК-Україна писало, що в найближчі дні в Україні очікується потепління погоди. Відлига підніме рівень води в річках, а також буде сприяти підвищеної лавинної небезпеки в горах.

Також повідомлялося, що сьогодні погода в Україні буде похмурою, місцями очікується мокрий сніг. Вдень температура повітря підніметься до +8 градусів.