Оттепель в Украине поднимет уровень воды в реках, туристов просят не ходить в горы
Погода в Украине в ближайшие дни будет теплой. Но оттепель поднимет уровень воды в реках, а также будет способствовать повышенной лавинной опасности в горах.
Об этом говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Уровень воды в реках растет
Сообщается, что 27-28 февраля на реках бассейнов Прута и Сирета ожидается формирования волны тало-дождевого паводка с подъемом уровней воды на 0,2-0,7 м над уровнями 26 февраля. Без негативных последствий.
Также 27-28 февраля ожидается подъем уровней воды над уровнями 26 февраля:
- на участке Днестра Галич - Залещики на 0,5-1,0 м, без негативных последствий;
- на реках бассейна Западного Буга (Львовская, Волынская области) на 0,3-0,8 м;
- на реках бассейна Днестра (Львовская, Ивано-Франковская области) на 0,3-1,3 м;
- на реке Вишня около села Твиржа (бассейн Сяна) на 1,5-2,0 м, местами возможен выход на пойму (уровень опасности желтый).
Ходить в горы опасно
В связи с оттепелью и ожидаемыми осадками на высокогорье Закарпатской и на среднегорье Львовской областей, а также на высокогорье Ивано-Франковской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Спасатели призывают людей не рисковать здоровьем во время походов в горы в период объявления лавинной опасности.
Напомним, сегодня, 27 февраля, на всей территории Украины ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождей. А днем температура будет колебаться от +3 до +11.
При этом не исключено, что погода резко испортится.