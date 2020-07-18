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На западе Украины остаются поврежденными более 500 км дорог и 213 мостов

Украина, Суббота 18 июля 2020 08:59
На западе Украины остаются поврежденными более 500 км дорог и 213 мостов
Фото: непогода на западе Украины (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Повреждения инфраструктуры связаны с паводками в регионе в июне-июле

По состоянию на 18 июля на западе Украины остаются поврежденными более 500 километров дорог и 213 мостов. При этом полностью или частично разрушены 202,4 километров дорог и 95 мостов.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, разрушены 202,4 км (было 278,2 км), большинство из которых в Ивано-Франковской области, а также 95 мостов.

"Повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266) в Ивано-Франковской (507,7 км дорог и 198 мостов) и Черновицкой (40,9 км автодорог и 15 мостов) областях", - говорится в сообщении.

За время паводков спасатели эвакуировали или отселили более 2 тысяч человек.

Отметим, в июне-июле непогода и сильные ливни повредили инфраструктуру в сотнях населенных пунктов на западе Украины. В частности, в Ивано-Франковской области жертвами наводнений стали 4 человека.

Напомним, в конце июня Кабинет министров выделил 700 млн гривен на ликвидацию последствий наводнений в западных областях.

Кроме этого, 3 июля Верховная рада одобрила выделение 2 миллиардов гривен на преодоление последствий наводнений.

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