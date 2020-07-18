ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На заході України залишаються пошкодженими понад 500 км доріг і 213 мостів

Україна, Субота 18 липня 2020 08:59
На заході України залишаються пошкодженими понад 500 км доріг і 213 мостів
Фото: негода на заході України (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Пошкодження інфраструктури пов'язані з повенями в регіоні в червні-липні

Станом на 18 липня на заході України залишаються пошкодженими понад 500 кілометрів доріг і 213 мостів. При цьому повністю або частково зруйновані 202,4 кілометра доріг і 95 мостів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, зруйновані 202,4 км (було 278,2 км), більшість з яких в Івано-Франківській області, а також 95 мостів.

"Пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) в Івано-Франківській (507,7 км доріг і 198 мостів) та Чернівецькій (40,9 км автодоріг і 15 мостів) областях", - йдеться в повідомленні.

За час паводків рятувальники евакуювали або відселили понад 2 тисяч осіб.

Відзначимо, в червні-липні негода і сильні зливи пошкодили інфраструктуру в сотнях населених пунктів на заході України. Зокрема, в Івано-Франківській області жертвами повеней стали 4 людини.

Нагадаємо, наприкінці червня Кабінет міністрів виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повеней у західних областях.

Крім цього, 3 липня Верховна рада схвалила виділення 2 мільярдів гривень на подолання наслідків повеней.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Гідрометцентрзападная Украина
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся