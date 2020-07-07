На западе Украины остаются подтопленными еще пять населенных пунктов

Фото: последствия паводков (dsns.gov.ua)

Всего были подтоплены 349 населенных пунктов

В Украине из-за паводков в западных областях остаются подтопленными пять населенных пунктов. Все в Черновицкой области.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что всего в Украине в результате паводков были подтоплены 349 населенных пунктов.

При этом по состоянию на 7 утра 7 июля остаются подтопленными 10 подвалов (8 в Ивано-Франковской и 2 в Тернопольской областях) и 36 приусадебных участков (32 в Черновицкой и 4 в Тернопольской областях). Всего были затоплены 7 тысяч 225 подвалов и 22 тысяч 182 приусадебных участков.

Также удалось восстановить 77,6 км разрушенных автодорог. При этом разрушенными остаются 202,4 км - Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4) и 95 (было 95) мостов (Ивано-Франковская (93), Львовская (1) и Черновицкая (1). Также повреждено 549 км автодорог (было 654 км) и 213 мостов (было 266).

Напомним, в конце июня правительство Украины выделило 700 млн гривен на ликвидацию последствий паводков на западе Украины.

На прошлой неделе Верховная рада одобрила выделение еще 2 миллиардов гривен.

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Автор: Игорь Литвиненко