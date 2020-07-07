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На заході України залишаються підтопленими ще п'ять населених пунктів

Новини » Суспільство     07.07.2020 - 09:31
На заході України залишаються підтопленими ще п'ять населених пунктів
Фото: наслідки паводків (dsns.gov.ua)

Всього було підтоплено 349 населених пунктів

В Україні через паводки у західних областях залишаються підтопленими п'ять населених пунктів. Всі в Чернівецькій області.

Про це повідомили в прес-службі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що всього в Україні в результаті паводків були підтоплені 349 населених пунктів.

При цьому станом на 7 ранку 7 липня залишаються підтопленими 10 підвалів (8 в Івано-Франківській та 2 у Тернопільській областях) і 36 присадибних ділянок (32 у Чернівецькій і 4 у Тернопільській областях). Всього було затоплено 7 тисяч 225 підвалів і 22 тисяч 182 присадибних ділянок.

Також вдалося відновити 77,6 км зруйнованих автошляхів. При цьому залишаються зруйнованими 202,4 км - Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) та 95 (було 95) мостів (Івано-Франківська (93), Львівська (1) і Чернівецька (1). Також пошкоджено 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266).

Нагадаємо, наприкінці червня уряд України виділив 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені на заході України.

минулого тижня Верховна рада схвалила виділення ще 2 мільярдів гривень.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України паводокповіньзападная Украина
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