По состоянию на 5 июля на западе Украины остаются подтопленными 7 населенных пунктов. Также подтоплены 5 зданий в Тернопольской области и 19 подвалов.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Так, подтоплены 5 населенных пунктов в Черновицкой и по одному во Львовской и Тернопольской областях.

Кроме того, от непогоды пострадали 5 зданий в Тернопольской области; 19 подвалов в Ивано-Франковской, Тернопольской и Львовской областях; 74 приусадебных участка в Тернопольской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Львовской областях.

При этом разрушены 202,5 ​​км дорог и 95 мостов. Повреждено 549 км дорог и 213 мостов. Наибольшие инфраструктурные разрушения потерпела Ивано-Франковская и Черновицкая области.

Напомним, днем ранее на западе были подтоплены 10 населенных пунктов, 15 зданий и 141 приусадебный участок.

Также РБК-Украина писало, что во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок, вода в реках может подняться на 3,5 метра.