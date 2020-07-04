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На западе Украины остаются подтопленными 10 населенных пунктов

Новости » Происшествия     04.07.2020 - 10:18
На западе Украины остаются подтопленными 10 населенных пунктов
Фото: непогода на западе Украины (dsns.gov.ua)

Повреждено более 500 километров дорог и почти 100 мостов

По состоянию на 4 июля в западной части Украины в результате непогоды остаются подтопленными 10 населенных пунктов. Также пострадали 15 зданий и 141 приусадебный участок.

Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается, подтоплены 7 населенных пунктов в Черновицкой области, один во Львовской и 2 в Тернопольской области, где также пострадали от непогоды 15 зданий.

Также подтоплен 141 приусадебный участок в Тернопольской (80), Черновицкой (54), Ивано-Франковской (5) и Львовской (2) областях.

Разрушено 202,5 ​​километра дорог, из которых 201 км - в Ивано-Франковской области, а также 95 мостов.

Кроме того, повреждено 549 км дорог и 213 мостов. В Ивано-Франковской области повреждено 507,6 км дорог и 198 мостов, Черновицкой области - 40,9 км дорог и 15 мостов, во Львовской области - 0,2 км дорог.

Напомним, ранее Верховная рада выделила дополнительные 2 млрд гривен на преодоление последствий наводнений на западе Украины.

Также РБК-Украина писало, что в Кабинете министров создадут карту возможных затоплений в регионах; на сегодня ведется работа по определению уязвимых зон.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новости Украины подтоплениеПогода
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