Паводок во Львовской области: уровень воды поднимется на 3 метра

Фото: паводки в Украине (flickr.com)

Подъем уровня воды ожидается в реках Днестр и Скрвяж

Во Львовской области из-за сильных дождей ожидается паводок. Синоптики объявили штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Так, на выходных ожидается обегание паводковой волны с подъемом уровня воды.

В реке Днестр на участке Роздол-Журавно ожидается подъем воды на 1,3 - 1,8 метров.

В то же время на реке Стрвяж возле села Луки (Самборовский район Львовской области) уровень воды поднимется на 2,5 - 3,5 метра.

Напомним, в западных областях остаются подтопленными десять населенных пунктов.

Ранее Рада выделила два млрд гривен на преодоление последствий наводнений на западе Украины.

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Автор: РБК-Украина