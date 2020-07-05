Станом на 5 липня на заході України залишаються підтопленими 7 населених пунктів. Також підтоплено 5 будівель у Тернопільській області й 19 підвалів.

Про це повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Так, підтоплено 5 населених пунктів у Чернівецькій, і по одному у Львівській і Тернопільській областях.

Крім того, від негоди постраждали 5 будівель у Тернопільській області; 19 підвалів в Івано-Франківській, Тернопільській та Львівській областях; 74 присадибних ділянки у Тернопільській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Львівській областях.

При цьому зруйновані 202,5 км доріг і 95 мостів. Пошкоджено 549 км доріг і 213 мостів. Найбільші інфраструктурні руйнування зазнала Івано-Франківська та Чернівецька області.

Нагадаємо, днем раніше на заході були підтоплені 10 населених пунктів, 15 будівель і 141 присадибна ділянка.

Також РБК-Україна писало, що у Львівській області внаслідок сильних дощів очікується паводок, вода в річках може піднятися на 3,5 метра.