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На западе объявили желтый уровень опасности из-за оттепели: возможны затопления

Автор: Игорь Литвиненко

В Украине 9 марта на реках бассейна Припяти ожидается подъем уровней воды. В связи с этим в Волынской области возможны подтопления сельскохозяйственных участков, дворов и домов.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ожидается повышение уровня воды на 0,2-0,7 метра.

"Возможно достижение отметок затопления приусадебных участков (двор, хозяйственных сооружений) и сельгоспугодий в приречных населенных пунктах Ратневском, Старовижевского, Любешевского, Маневицкого районов Волынской области (уровень опасности желтый)", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 8 марта на реках Свиж и Западный Буг ожидался подъем уровня воды, что могло привести к подтоплениям.

Также сообщалось, что повышение уровня воды ожидалось в реке Вишня. В связи с этим ожидались подтопления территорий во Львовской области.

Отметим, сегодня в Украине ожидается солнечная погода. Местами потеплеет до +6, но на большей части страны будет холодно. В Киеве ожидается 0-2 градуса.

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Новости Украины Волынская областьоттепельрекаПогода
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