На заході оголосили жовтий рівень небезпеки через відлигу: можливі затоплення

В Україні 9 березня на річках басейну Прип'яті очікується підйом рівнів води. У зв'язку з цим у Волинській області можливі підтоплення сільськогосподарських ділянок, дворів та будинків.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій .

"Можливе досягнення відміток затоплення присадибних ділянок (двір, господарських споруд) і сільгоспугiдь в прирічкових населених пунктах Ратнiвського, Старовижiвського, Любешiвського, Маневицького районiв Волинської областi (рівень небезпеки жовтий)", - повідомили в ДСНС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що 8 березня на річках Свиж і Західний Буг очікувався підйом рівня води, що могло призвести до підтоплень.

Також повідомлялося, що підвищення рівня води очікувалося в річці Вишня. У зв'язку з цим очікується підтоплення територій у Львівській області.

Відзначимо, сьогодні в Україні очікується сонячна погода. Місцями потеплішає до +6, але на більшій частині країни буде холодно. У Києві очікується 0-2 градуси.