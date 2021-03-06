На западе предупредили о повышении уровня воды в реке, возможны затопления

Во Львовской области ожидается повышение уровня воды в реке Вишня. В связи с этим синоптики объявили желтый уровень опасности из-за возможных подтоплений поймы и сельскохозяйственных угодий.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Ожидается дальнейший постепенный подъем уровня воды на 0,1-0,3 м над уровнем, последующее затопление поймы, сельгосп угодий", - отметили синоптики.

По информации Укргидрометцентра, повышение уровня воды на реке Вишня ожидается в селе Твиржа (бассейн Сяна).

Напомним, днями синоптики сообщали, что из-за оттепели во Львовской и Волынской областях возможно затопление сельскохозяйственных угодий. Ожидается продолжение подъема уровней воды до 0,7 метра.

Также сообщалось, что оттепель приведет к повышению уровня воды в реках, а также будет способствовать повышенной лавинной опасности в горах.

Отметим, сегодня, 6 марта, в двух восточных областях ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем в Украине будет в пределах +1... +5, ночью столбики термометров опустятся местами до -6 градусов.