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Как война повлияла на погоду и точность прогнозов: ответ Укргидрометцентра

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Украина, Понедельник 15 августа 2022 15:45
Как война повлияла на погоду и точность прогнозов: ответ Укргидрометцентра Фото: погода в Украине в 2022 году не отличается от предыдущих лет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Война и оккупация части территории Украины повлияла на точность прогнозов погоды из-за отсутствия данных. В то же время погода в 2022 году в Украине не отличается от предыдущих лет.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"У нас нет данных всех наблюдений с оккупированных территорий. Это влияет на расчеты, поскольку расчет погоды делается на основе фактической погоды, фактических данных. И если нет наблюдений, или станции не в состоянии передать данные, это влияет на прогноз", - сказала она.

По ее словам, отсутствие локаторов влечет невозможность прогнозировать такие явления, как град, шквалы, поскольку спутниковой информации для этого недостаточно.

По ее словам, в целом погода в Украине в 2022 году не отличается от предыдущих лет, и война на нее не повлияла. "Как она могла повлиять? Погода есть погода", - сказала она.

Голеня отметила, что весной в Украине было немного холоднее нормы. "Но такое случается. Это не новость", - сказала она.

Кроме того, июль был прохладным, близким к норме. "Но это не значит, что такого не было", - добавила синоптик.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в августе 2022 года средняя месячная температура воздуха прогнозируется в пределах 20-25 градусов тепла, что на 1,5-2,0 градусов выше нормы.

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