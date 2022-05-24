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Запад не заставит Украину согласиться на уступки Путину, - Дуда

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Давос, Вторник 24 мая 2022 15:57
Запад не заставит Украину согласиться на уступки Путину, - Дуда Фото: президент Польши Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Западные партнеры не смогут заставить Украину согласиться на уступки президенту России Владимиру Путину. А также делать вид, как будто для России не будет последствий за войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на rp.pl.

"Я не верю, что (украинцы, - ред.) согласятся на условия мира, который будет заключаться в том, что русские отнимут больше квадратных километров украинской земли… Если сегодня кто-то из политиков на Западе рассчитывает заставить украинцев уступить Путину, как это недавно было слышно от господина (бывшего премьера Италии, - ред.) Берлускони, то это глубоко неправильно", - отметил президент Польши Анджей Дуда, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что будет поддерживать Украину на все 100%.

"Я не могу согласиться - в том числе и как сосед России - с тем, что Россия может безнаказанно нарушать нормы международного права, и мир с этим согласится. Я не могу смириться с тем, что Россия убивает людей в Украине, а мир делает вид, что этого не видит, чтобы не было последствий для убийц, чтобы Россия не выплачивала военные репарации за нанесенный Украине ущерб, чтобы не заставлять ее просто финансировать восстановление Украины", - добавил Дуда.

Напомним, ранее на этой неделе Дуда посетил Киев, встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, выступил в Верховной раде и объявил о намерениях подписать новый договор о добрососедстве с Украиной.

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