ru ua
Вт, 24 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захід не змусить Україну погодитися на поступки Путіну, - Дуда

Новость на русском →
Давос, Вівторок 24 травня 2022 15:57
Захід не змусить Україну погодитися на поступки Путіну, - Дуда Фото: президент Польщі Анджей Дуда (president.gov.ua)
Автор: Ілона Свиридова

Західні партнери не зможуть змусити Україну погодитися на поступки президенту Росії Володимиру Путіну. А також робити вигляд, ніби для Росії не буде наслідків за війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на rp.pl.

"Я не вірю, що (українці, - ред.) погодяться на умови миру, який полягатиме в тому, що росіяни віднімуть більше квадратних кілометрів української землі... Якщо сьогодні хтось із політиків на Заході розраховує змусити українців поступитися Путіну, як це нещодавно було чутно від пана (колишнього прем'єра Італії, - ред.) Берлусконі, то це глибоко неправильно", - зазначив президент Польщі Анджей Дуда, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він підкреслив, що буде підтримувати Україну на всі 100%.

"Я не можу погодитися - в тому числі і як сусід Росії - з тим, що Росія може безкарно порушувати норми міжнародного права, і світ з цим погодиться. Я не можу змиритися з тим, що Росія вбиває людей в Україні, а світ робить вигляд, що цього не бачить, щоб не було наслідків для вбивць, щоб Росія не виплачувала військові репарації за завдані Україні збитки, щоб не змушувати її просто фінансувати відновлення України", - додав Дуда.

Нагадаємо, раніше цього тижня Дуда відвідав Київ, зустрівся з українським президентом Володимиром Зеленським, виступив у Верховній раді і оголосив про наміри підписати новий договір про добросусідство з Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Польша Анджей Дуда Війна Росії проти України
NEWS
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
Є важлива умова. Чи відкриються школи в Україні з 1 вересня
DAILY
До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна До кінця року і довше. Основні сценарії війни Росії проти України