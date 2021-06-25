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Запад Украины накроют дожди и град, в других регионах - высокий уровень пожарной опасности

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение в западных областях. В северных, восточных, Винницкой и Полтавской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Завтра в западных областях днем грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В большинстве областей объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Отметим, в Украине с начала недели сильная жара, температура воздуха достигает +36 градусов. В Киеве обновлены два температурных рекорда.

Напомним, в Украине сегодня сохранится жаркая погода.

Отметим, на этой неделе плотное облако пыли из пустыни Сахара накрыло большую часть Юго-Восточной Европы. В сочетании с жарой это облако может вызывать снижение качества воздуха, а также респираторные заболевания.

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