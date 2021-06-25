RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Захід України накриють дощі та град, в інших регіонах - високий рівень пожежної небезпеки

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні оголошено штормове попередження у західних областях. В північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Завтра у західних областях вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівеньнебезпечності, жовтий). В більшості областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Зазначимо, в Україні від початку тижня сильна спека, температура повітря досягає +36 градусів. Зокрем, у Києві оновлено два температурних рекорди.

Нагадаємо, в Україні сьогодні утримається спекотна погода.

Зазначимо, на цьому тижні щільна хмара пилу з пустелі Сахара накрила більшу частину південно-східної Європи. У поєднанні зі спекою ця хмара може спричиняти зниження якості повітря, а також респіраторні захворювання.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в УкраїніливеньГрадпожарная опасность