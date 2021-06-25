Захід України накриють дощі та град, в інших регіонах - високий рівень пожежної небезпеки

В Україні оголошено штормове попередження у західних областях. В північних, східних, Вінницькій та Полтавській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє прес-служба ДСНС.
Завтра у західних областях вдень грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с (I рівеньнебезпечності, жовтий). В більшості областей оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Зазначимо, в Україні від початку тижня сильна спека, температура повітря досягає +36 градусів. Зокрем, у Києві оновлено два температурних рекорди.
Нагадаємо, в Україні сьогодні утримається спекотна погода.
Зазначимо, на цьому тижні щільна хмара пилу з пустелі Сахара накрила більшу частину південно-східної Європи. У поєднанні зі спекою ця хмара може спричиняти зниження якості повітря, а також респіраторні захворювання.