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На запад Украины надвигаются дожди со снегом. Возможные проблемы на дорогах

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Среда 05 января 2022 15:53
На запад Украины надвигаются дожди со снегом. Возможные проблемы на дорогах Фото: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

На западе Украины завтра, 6 января, ожидаются значительные дожди, а также снегопады. Синоптики предупреждают о возможности возникновения проблем на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

В Закарпатской области завтра, по прогнозу синоптиков, ожидаются значительные дожди, которые перейдут в мокрый снег. А в Карпатах прогнозируют мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили синоптики.

В регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.

Напомним, сегодня в Украине ожидалась аномально теплая погода.

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Погода в Украине Гидрометцентр
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