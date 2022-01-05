На запад Украины надвигаются дожди со снегом. Возможные проблемы на дорогах
Фото: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине (Виталий Носач, РБК-Украина)
На западе Украины завтра, 6 января, ожидаются значительные дожди, а также снегопады. Синоптики предупреждают о возможности возникновения проблем на дорогах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
В Закарпатской области завтра, по прогнозу синоптиков, ожидаются значительные дожди, которые перейдут в мокрый снег. А в Карпатах прогнозируют мокрый снег, налипание мокрого снега и гололедицу на дорогах.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - предупредили синоптики.
В регионе объявлен первый (желтый) уровень опасности.
Напомним, сегодня в Украине ожидалась аномально теплая погода.