ru ua
Ср, 05 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Дожди и аномально тепло. Прогноз погоды в Украине на сегодня

Новина українською →
Украина, Среда 05 января 2022 06:00
Дожди и аномально тепло. Прогноз погоды в Украине на сегодня Фото: в Украине аномально тепло для начала января (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: Александр Белоус

Сегодня, 5 января в Украине ожидается дождь, на востоке и северо-востоке страны ночью с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Температура составит 4-9 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами 10-13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/сек.

В Карпатах ночью значительный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица, днем значительный дождь; порывы ветра 25-28 м/с.

Температура воздуха составит:

  • на западе страны +5 +8 днем, а ночью +3 +5 градусов;
  • в северных областях днем +5 +8 градусов, ночью +1 +4;
  • в центральных областях днем +6 +8 градуса, ночью +2 +4;
  • в восточных областях днем +4 +7 градусов, а ночью от -5 до +1;
  • на юге страны +7 +12 градусов днем, ночью +2 +6.

Дожди и аномально тепло. Прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице облачно, временами дождь. Столбики термометра днем покажут +6 +8, ночью +2 +4 градуса.

Дожди и аномально тепло. Прогноз погоды в Украине на сегодня

Напомним, 3 января в Киеве было установлено два температурных рекорда. Температура поднялась до 4,3 градуса, что на 0,3 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Кроме того, максимальная температура в столице 3 января поднялась до 8,2 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
Страна без связи и первые взрывы в Алматы: все подробности протестов в Казахстане
DAILY
Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Наталья Науменко: Бесконтрольная миграция из Украины – это риск потери безвиза