Дожди и аномально тепло. Прогноз погоды в Украине на сегодня

Фото: в Украине аномально тепло для начала января (Виталий Носач, РБК Украина)

Сегодня, 5 января в Украине ожидается дождь, на востоке и северо-востоке страны ночью с мокрым снегом, лишь в южной части без существенных осадков. Температура составит 4-9 градусов тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны местами 10-13 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине По данным синоптиков, ветер преимущественно юго-западный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/сек. В Карпатах ночью значительный мокрый снег, метель, на дорогах гололедица, днем значительный дождь; порывы ветра 25-28 м/с. Температура воздуха составит: на западе страны +5 +8 днем, а ночью +3 +5 градусов;

в северных областях днем +5 +8 градусов, ночью +1 +4;

в центральных областях днем +6 +8 градуса, ночью +2 +4;

в восточных областях днем +4 +7 градусов, а ночью от -5 до +1;

на юге страны +7 +12 градусов днем, ночью +2 +6. Погода в Киеве Сегодня в столице облачно, временами дождь. Столбики термометра днем покажут +6 +8, ночью +2 +4 градуса.