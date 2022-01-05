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На захід України насуваються дощі зі снігом. Можливі проблеми на дорогах

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Середа 05 січня 2022 15:53
На захід України насуваються дощі зі снігом. Можливі проблеми на дорогах Фото: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

На заході України завтра, 6 січня, очікуються значні дощі, а також снігопади. Синоптики попереджають про можливість виникнення проблем на дорогах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

У Закарпатській області завтра, за прогнозом синоптиків, очікуються значні дощі, які перейдуть у мокрий сніг. А в Карпатах прогнозують мокрий сніг, налипання мокрого снігу та ожеледицю на дорогах.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць", - попередили синоптики.

В регіоні оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікувалася аномально тепла погода.

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Погода в Україні Гідрометцентр
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