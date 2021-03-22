Запад и север будет засыпать снегом: прогноз на сегодня

Погода в Украине сегодня, 22 марта, будет зимней в северных и западных областях. В остальных областях сегодня ожидается сухая и преимущественно теплая погода.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
Сегодня мокрый снег с дождем прогнозируют в западных, а также Черниговской. Сумской и Киевской областях. В Одесской области и в оккупированном Крыму днем возможен ливень.
Температура воздуха днем по Украине будет колебаться от +4 до +7, а ночью прогнозируют от -1 до -5 градусов мороза.
В Киеве сегодня также прогнозируют мокрый снег с дождем. Температура днем в столице будет колебаться от +3 до +5, а ночью термометры покажут от -1 до -3 градусов. Ожидается северо-западный ветер, 5-10 метров в секунду.
Напомним, синоптики предупреждали об опасности схода лавин в Карпатах. Вчера в трех областях Украины был объявлен третий уровень опасности.
А Киев в воскресенье накрывал сильный ветер. В столице наблюдались порывы ветра до 18 метров в секунду.