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Запад пообещал, что Украина не примет закон о переходном периоде, - Лавров

Автор: Артем Горовенко

Лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон пообещали Российской Федерации, что Украина не примет закон о переходном периоде на оккупированных территориях. Они заявили об этом лично президенту России Владимиру Путину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

"Наш президент, как я уже упомянул, и с Меркель, и с Макроном несколько раз ставил этот вопрос, они заверили, что они сделают все, чтобы этот закон не был принят", - отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные союзники Украины и Российская Федерация выступают против принятия закона о переходном периоде в нынешнем его виде. По его словам, это грозит эскалацией конфликта.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что закон изменят с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Подробнее об этом законе читайте в материале РБК-Украина "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму".

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