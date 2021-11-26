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Запад и РФ против закона о переходном периоде, есть риск эскалации, - Зеленский

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Киев, Пятница 26 ноября 2021 17:37
Запад и РФ против закона о переходном периоде, есть риск эскалации, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Западные союзники Украины и Российская Федерация выступают против принятия закона о переходном периоде на Донбассе и в Крыму вы нынешнем его виде. Его принятие грозит эскалацией конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-марафон президента Владимира Зеленского.

По его словам, применение боевых беспилотников на Донбассе и закон о переходном правосудии - это два вопроса, с которыми не согласны украинские партнеры.

"Это не только риторика России, это в риторике всех лидеров Европы и не только, которые общаются с президентом РФ. Они считают, что если мы будем голосовать закон о переходном правосудии, он противоречит полностью "Минску", это значит, что Украина в одностороннем порядке выходит из "Минска". И ни у кого из сторон "Нормандии" тогда нет больше обязательств, "Минска" больше не существует по причине решения украинской стороны. Звучит именно так", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что это важный момент, поэтому сейчас в Украине не нужно продвигать вопрос закона о переходном периоде, поскольку рисков больше.

"Здесь не вопрос, что Россия против этого. Мы считаем, что это один из принципов, который может привести к эскалации. Пока на предмет переходного правосудия не очень положительно реагируют и другие наши союзники… Вопрос в том, что мы держимся за этот "Минск". Вы знаете, я его не подписывал и считаю, что там много ошибок. Тем не менее это то, что есть", - добавил президент.

Напомним, ранее Украина получила выводы Венецианской комиссии, которая рекомендовала привлечь к разработке закона о переходном периоде жителей оккупированных территорий.

А Российская Федерация заявила, что принятием этого закона Украина в одностороннем порядке выйдет из минских соглашений.

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