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"В этом виде его не примут". В Кабмине анонсировали изменение закона о переходном периоде

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Киев, Четверг 11 ноября 2021 21:32
"В этом виде его не примут". В Кабмине анонсировали изменение закона о переходном периоде Фото: Ирина Верещук, министр по вопросам реинтеграции (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук высказалась по поводу закона о переходном периоде на Донбассе и в Крыму. По ее словам, в сегодняшнем виде он принят парламентом не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию министра.

Как рассказала Верещук, в закон о переходном периоде внесут изменения в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

"Нет, в том виде, который сейчас есть, он принят не будет. У нас есть рекомендации Венецианской комиссии, они являются достаточно детализированными, достаточно жесткими, содержат много рекомендаций, которые надо учесть, и мы не будем сейчас спешить с этим вопросом, мы сядем и спокойно начнем нарабатывать", - объяснила она.

Министр отметила, что в этом году закон о переходном периоде точно не будет принят Верховной радой.

Напомним, Венецианская комиссия предложила изменить предложенный Кабмином закон о переходном периоде, а также привлечь к его наработке жителей оккупированных территорий.

Как отмечал тогдашний министр по реинтеграции Алексей Резников, почти все замечания Венецианской комиссии по переходному периоду можно учесть в законопроекте.

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Донбасс Крым Ирина Верещук
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