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Захід пообіцяв, що Україна не прийме закон про перехідний період, - Лавров

Автор: Артем Горовенко

Лідери Німеччини і Франції Ангела Меркель і Еммануель Макрон пообіцяли Російській Федерації, що Україна не прийме закон про перехідний період на окупованих територіях. Вони заявили про це особисто президенту Росії Володимиру Путіну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Наш президент, як я вже згадав, і з Меркель, і з Макроном кілька разів ставив це питання, вони запевнили, що вони зроблять все, щоб цей закон не був прийнятий", - зазначив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що західні союзники України і Російська Федерація виступають проти прийняття закону про перехідний період у нинішньому його вигляді. За його словами, це загрожує ескалацією конфлікту.

Віце-прем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що закон змінять з урахуванням рекомендацій Венеціанської комісії.

Детальніше про цей закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Амністія не для всіх: яким буде перехідне правосуддя на Донбасі і в Криму".

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