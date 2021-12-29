Запад опасается разрушительных кибератак от России, - СМИ

Россия может начать разрушительные кибератаки на Запад из-за разногласий в отношении Украины и НАТО. Такое предположение высказали военные эксперты в Великобритании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mirror .

Как известно, западные страны поддерживают Украину в конфликте с Россией и требуют от Кремля убрать свои войска от границ. Россия же, в свою очередь, требует от НАТО не расширяться за счет Украины.

Ситуация усложняется и тем, что в этом году самолеты НАТО почти 300 раз сталкивались с самолетами Москвы.

Бывший офицер британской военной разведки предположил, что Россия замышляет кибервойну против Украины и Запада, таким образом начав против них гибридную войну. Имя офицера издание не называет.

"Кибератаки по самой своей природе недопустимы и могут рассматриваться как несмертельные. Однако, не считая разрушительной инфраструктуры обороны, энергетики, бизнеса, финансов и служб экстренной помощи - все это может привести к гибели людей, они могут быть абсолютно разрушительными", - сказал эксперт в комментарии изданию.

Он также отметил, что такая тактика вполне соответствует идеалу гибридной войны, которым часто пользуется Россия.