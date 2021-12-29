Захід побоюється руйнівних кібератак від Росії, - ЗМІ
Росія може почати руйнівні кібератаки на захід через розбіжності щодо України та НАТО. Таке припущення висловили військові експерти у Великій Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mirror.
Як відомо, західні країни підтримують Україну в конфлікті з Росією і вимагають від Кремля прибрати свої війська від кордонів. Росія ж, своєю чергою, вимагає від НАТО не розширюватися за рахунок України.
Ситуація ускладнюється і тим, що цього року літаки НАТО майже 300 разів стикалися з літаками Москви.
Колишній офіцер британської військової розвідки припустив, що Росія замишляє кібервійну проти України та Заходу, таким чином почавши проти них гібридну війну. Ім'я офіцера видання не називає.
"Кібератаки за самою своєю природою неприпустимі і можуть розглядатися як несмертельні. Однак, не рахуючи руйнівної інфраструктури оборони, енергетики, бізнесу, фінансів і служб екстреної допомоги - все це може привести до загибелі людей, вони можуть бути абсолютно руйнівними", - сказав експерт в коментарі виданню.
Він також зазначив, що така тактика цілком відповідає ідеалу гібридної війни, яким часто користується Росія.
"Це відповідає ідеалу гібридної війни Росії - використання як прямого, так і непрямого конфлікту для атаки й підриву ворога, і досить ймовірно, що Москва скористається цим", - заявив колишній офіцер британської військової розвідки.
Нагадаємо, що Великобританія вже оголосила Росію ворожою країною. Там від РФ очікують кібератак, шпигунства та дезінформації.
Раніше повідомлялося, що РФ готує великі кібератаки на Україну. Західні країни намагаються нашій країні впоратися з цією проблемою.