ru ua
Ср, 29 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Захід побоюється руйнівних кібератак від Росії, - ЗМІ

Новость на русском →
Великобританія, Середа 29 грудня 2021 02:49
Захід побоюється руйнівних кібератак від Росії, - ЗМІ Фото: Росія може посилити кібератаки в західних країнах (pixabay.com)
Автор: Наталья Скороход

Росія може почати руйнівні кібератаки на захід через розбіжності щодо України та НАТО. Таке припущення висловили військові експерти у Великій Британії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mirror.

Як відомо, західні країни підтримують Україну в конфлікті з Росією і вимагають від Кремля прибрати свої війська від кордонів. Росія ж, своєю чергою, вимагає від НАТО не розширюватися за рахунок України.

Ситуація ускладнюється і тим, що цього року літаки НАТО майже 300 разів стикалися з літаками Москви.

Колишній офіцер британської військової розвідки припустив, що Росія замишляє кібервійну проти України та Заходу, таким чином почавши проти них гібридну війну. Ім'я офіцера видання не називає.

"Кібератаки за самою своєю природою неприпустимі і можуть розглядатися як несмертельні. Однак, не рахуючи руйнівної інфраструктури оборони, енергетики, бізнесу, фінансів і служб екстреної допомоги - все це може привести до загибелі людей, вони можуть бути абсолютно руйнівними", - сказав експерт в коментарі виданню.

Він також зазначив, що така тактика цілком відповідає ідеалу гібридної війни, яким часто користується Росія.

"Це відповідає ідеалу гібридної війни Росії - використання як прямого, так і непрямого конфлікту для атаки й підриву ворога, і досить ймовірно, що Москва скористається цим", - заявив колишній офіцер британської військової розвідки.

Нагадаємо, що Великобританія вже оголосила Росію ворожою країною. Там від РФ очікують кібератак, шпигунства та дезінформації.

Раніше повідомлялося, що РФ готує великі кібератаки на Україну. Західні країни намагаються нашій країні впоратися з цією проблемою.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Російська Федерація Україна Великобританія Кібератака
NEWS
Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука
Зеленський увів санкції проти двох нових каналів оточення Медведчука
DAILY
Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без імпорту у Новий Рік. Чи загрожує Україні взимку дефіцит газу