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Запад не был объединенным до войны России против Украины, - Зеленский

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 14:43
Запад не был объединенным до войны России против Украины, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Илона Свиридова

Президент Владимир Зеленский считает, что именно война России против Украины по-настоящему объединила Запад. Если бы западные страны раньше выступили единым фронтом, то можно было бы предотвратить вторжение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для CBS.

"Мог ли объединенный Запад предовратить это? Я считаю, есть высокий процент того, что они могли бы сделать. Путин может не слышать меня, мне это понятно, потому что у них имперские амбиции, у них большая страна с большой армией. Хотя сейчас они понимают, что мы можем отвечать. Но не слышать США, Великобританию или объединенный западный мир - он не мог не слышать жесткую единую позицию. Запад не был объединенным до этого вторжения, это все разговоры", - отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что понимает политиков, которые заигрывают с Россией, поскольку они не хотят выходить из зоны комфорта.

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