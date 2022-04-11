Захід не був об'єднаним до війни Росії проти України, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що саме війна Росії проти України по-справжньому об'єднала Захід. Якби західні країни раніше виступили єдиним фронтом, то можна було б запобігти вторгненню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS .

"Чи міг об'єднаний Захід передбачити це? Я вважаю, є високий відсоток того, що вони могли б зробити. Путін може не чути мене, мені це зрозуміло, тому що у них імперські амбіції, у них велика країна з великою армією. Хоча зараз вони розуміють, що ми можемо відповідати. Але не чути США, Великобританію або об'єднаний західний світ - він не міг не чути жорстку єдину позицію. Захід не був об'єднаним до цього вторгнення, це все розмови", - зазначив Зеленський.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що розуміє політиків, які заграють з Росією, оскільки вони не хочуть виходити із зони комфорту.

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