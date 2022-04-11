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Зеленский о странах, которые "заигрывают" с Путиным: никто не хочет выходить из зоны комфорта

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Киев, Понедельник 11 апреля 2022 14:36
Зеленский о странах, которые "заигрывают" с Путиным: никто не хочет выходить из зоны комфорта Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский считает, что не весь Запад заигрывает с путинской властью во время войны в Украине. Однако он заявил, что такие страны есть, поскольку "не все хотят выходить из зоны комфорта".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в интервью для CBS.

"Никто не хочет выходить из зоны комфорта, а бороться с Россией и с Путиным в данной ситуации, поддерживая Украину по полной - это выйти из зоны комфорта. Как политического, так и финансового и даже рискнуть своей карьерой. Поэтому кто-то заигрывал (с Путиным - ред.), но ежедневно их становится меньше. Потому что война объединила нас и объединила Запад", - отметил Зеленский.

Напомним, недавно в Офисе президента предостерегли ЕС от заигрывания с пророссийскими партиями, ведь это может грозить тем, что так называемый "русский мир" придет в Европу. Поскольку Москва годами создавала такие партии в ЕС.

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