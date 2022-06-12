Запад имеет право дать Украине ядерные боеголовки для защиты независимости, - Евродепутат

Он напомнил, что Украина отдала свой ядерный потенциал по Будапештскому меморандуму в 1994 году в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета.

Сикорский заявил, что Украина тогда не могла обслуживать ядерный потенциал и не имела доступа к операционному контролю над ним, а Россия сейчас не признает положения документа гарантиями.

"Тем не менее Россия нарушила Будапештский меморандум. Поэтому считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так чтобы она могла защитить свою независимость", - заявил он.