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Запад имеет право дать Украине ядерные боеголовки для защиты независимости, - Евродепутат

Фото: депутат Европарламента Радослав Сикорский (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Запад имеет право дать Украине ядерные боеголовки для защиты своей независимости. Ведь российский диктатор Владимир Путин нарушил Будапештский меморандум.

Об этом заявил депутат Европарламента Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эспрессо ТВ".

Он напомнил, что Украина отдала свой ядерный потенциал по Будапештскому меморандуму в 1994 году в обмен на гарантии территориальной целостности и суверенитета.

Сикорский заявил, что Украина тогда не могла обслуживать ядерный потенциал и не имела доступа к операционному контролю над ним, а Россия сейчас не признает положения документа гарантиями.

"Тем не менее Россия нарушила Будапештский меморандум. Поэтому считаю, что мы как Запад имели бы право подарить Украине ядерные боеголовки, так чтобы она могла защитить свою независимость", - заявил он.

Ранее президент Владимир Зеленский инициировал консультации по поводу Будапештского меморандума.

Подробнее об этом документе читайте в материале "Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума".

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