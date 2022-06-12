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Захід має право дати Україні ядерні боєголовки для захисту незалежності, - євродепутат

Фото: депутат Європарламенту Радослав Сікорський (flickr.com)
Автор: Валерія Поліщук

Захід має право дати Україні ядерні боєголовки для захисту своєї незалежності. Адже російський диктатор Володимир Путін порушив Будапештський меморандум.

Про це заявив депутат Європарламенту Радослав Сікорський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Еспресо ТВ".

Він нагадав, що Україна віддала свій ядерний потенціал за Будапештським меморандумом у 1994 році в обмін на гарантії територіальної цілісності та суверенітету.

Сікорський заявив, що Україна тоді не могла обслуговувати ядерний потенціал і не мала доступу до операційного контролю над ним, а Росія зараз не визнає положення документа гарантіями.

"Проте Росія порушила Будапештський меморандум. Тому вважаю, що ми як захід мали б право подарувати Україні ядерні боєголовки, так щоб вона могла захистити свою незалежність", - заявив він.

Раніше президент Володимир Зеленський ініціював консультації з приводу Будапештського меморандуму.

Детальніше про цей документ читайте в матеріалі "Заснований на відмові України від ядерної зброї. У чому суть Будапештського меморандуму".

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