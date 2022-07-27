Запад допускает, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс

Российская Федерации окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс, и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.
По словам западного чиновника, не пожелавший раскрывать свое имя, несмотря на то, что РФ не захватит Донбасс в ближайшем будущем, "они не собираются просто так сдаваться и идти домой".
Он считает, что война в Украине является "ростом и упадком", и Россия имеет возможность "приспосабливаться и корректировать то, что она делает".
При этом ранее западные официальные лица заявляли, что РФ достигает "настоящего прогресса" в захвате Донбасса.
Но сейчас Запад считает захват всей территории Донецкой области "минимальной политической целью кампании на Донбассе", и то, что РФ достигнет ее в ближайшие несколько месяцев, становится "все более маловероятным".
Кроме того, по оценкам западных чиновников, удар украинских военных по Антоновском мосту в Херсонской области привел к его "полной неработоспособности".
Напомним,украинская разведка отмечала, что Украина должна успеть остановить наступательный порыв и темп России до наступления осенне-зимнего периода.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.