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Запад допускает, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс

Фото: Запад допускает, что Россия окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс (t me landforcesofukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская Федерации окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс, и ей не удастся захватить регион в течение следующих нескольких месяцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Independent.

По словам западного чиновника, не пожелавший раскрывать свое имя, несмотря на то, что РФ не захватит Донбасс в ближайшем будущем, "они не собираются просто так сдаваться и идти домой".

Он считает, что война в Украине является "ростом и упадком", и Россия имеет возможность "приспосабливаться и корректировать то, что она делает".

При этом ранее западные официальные лица заявляли, что РФ достигает "настоящего прогресса" в захвате Донбасса.

Но сейчас Запад считает захват всей территории Донецкой области "минимальной политической целью кампании на Донбассе", и то, что РФ достигнет ее в ближайшие несколько месяцев, становится "все более маловероятным".

Кроме того, по оценкам западных чиновников, удар украинских военных по Антоновском мосту в Херсонской области привел к его "полной неработоспособности".

Напомним,украинская разведка отмечала, что Украина должна успеть остановить наступательный порыв и темп России до наступления осенне-зимнего периода.

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