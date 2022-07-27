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Захід допускає, що Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас

Фото: Захід допускає, що Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас (t me landforcesofukraine)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російська Федерації остаточно втратила ініціативу у битві за Донбас, і їй не вдасться захопити регіон впродовж наступних кількох місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За словами західного чиновника, що не побажав розкривати своє ім'я, попри те, що РФ не захопить Донбас у найближчому майбутньому, "вони не збираються просто так здаватися і йти додому".

Він вважає, що війна в Україні є "зростанням і занепадом", і Росія має можливості "пристосовуватися та коригувати те, що вона роблить".

При цьому раніше західні офіційні особи заявляли, що РФ досягає "справжнього прогресу" у захопленні Донбасу.

Але наразі Захід вважає захоплення усієї території Донецької області "мінімальною політичною метою кампанії на Донбасі", і те, що РФ досягне її в найближчі кілька місяців, стає "все більш малоймовірним".

Окрім того, за оцінками західних чиновників, удар українських військових по Антонівському мосту в Херсонській області призвів до його "повної непрацездатності".

Нагадаємо,українська розвідка зазначала, що Україна повинна встигнути зупинити наступальний порив та темп Росії до настання осінньо-зимового періоду.

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