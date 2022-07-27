Захід допускає, що Росія остаточно втратила ініціативу в битві за Донбас

За словами західного чиновника, що не побажав розкривати своє ім'я, попри те, що РФ не захопить Донбас у найближчому майбутньому, "вони не збираються просто так здаватися і йти додому".

Він вважає, що війна в Україні є "зростанням і занепадом", і Росія має можливості "пристосовуватися та коригувати те, що вона роблить".

При цьому раніше західні офіційні особи заявляли, що РФ досягає "справжнього прогресу" у захопленні Донбасу.

Але наразі Захід вважає захоплення усієї території Донецької області "мінімальною політичною метою кампанії на Донбасі", і те, що РФ досягне її в найближчі кілька місяців, стає "все більш малоймовірним".

Окрім того, за оцінками західних чиновників, удар українських військових по Антонівському мосту в Херсонській області призвів до його "повної непрацездатності".